Karaman'da Bıçaklama: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karaman'da Bıçaklama: Genç Hayatını Kaybetti

Karaman\'da Bıçaklama: Genç Hayatını Kaybetti

Karaman'da çıkan kavgada 20 yaşındaki Abdullah Umutcan Demirci bıçaklanarak öldürüldü. İki kişi tutuklandı.

13.02.2025 19:47
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Karaman'da çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden 20 yaşındaki Abdullah Umutcan Demirci toprağa verildi. Cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Olay, önceki gün 00.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi 1411. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, birbirlerini tanıdıkları öğrenilen iki grup arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Abdullah Umutcan Demirci (20) göğsünden, S.A. (22) ise karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan Demirci ve S.A. özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Umutcan Demirci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan S.A. ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra cinayet zanlısı M.N.D. (24) ile olay anında tüfekle havaya ateş ettiği öğrenilen E.F. (18) dahil toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.

Abdullah Umutcan Demirci toprağa verildi

Abdullah Umut Can Demirci için Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Demirci'nin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Demirci'nin cenazesi şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı M.N.D. ile yanında bulunan arkadaşı E.F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi serbest kaldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Bıçaklama: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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