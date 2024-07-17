Karaman\'da Husumetlisini Vuran Cinayet Zanlısı Yakalandı

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Karaman'da husumetlisini av tüfeği ile vurarak öldüren cinayet zanlısı 6 gün sonra saklandığı köy evinde yakalanarak tutuklandı.

Olay, 6 gün önce gece saat 01.00 sıralarında Valide Sultan Mahallesi'nde bulunan Hoşgörü Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında eskiye dayalı husumet bulunduğu ileri sürülen A.E.G.(22) ile Muhammet Şahin (26), arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.E.G. av tüfeği ile Muhammet Şahin'i (26) vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Şahin, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı A.E.G. ise olaydan sonra kaçtı.

"Köy evinde yakalandı"

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu dedektifleri, olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı A.E.G.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonunda A.E.G'nin merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde olduğu tespit edildi. Oluşturulan özel ekip, A.E.G'nin saklandığı köy evine operasyon düzenleyerek şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN