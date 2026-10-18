Karaman\'da jandarmanın denetimlerinde yakalanan 54 şüpheliden 12\'si tutuklandı

Karaman'da jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin asayiş, narkotik ve trafik olayları başta olmak üzere vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik 9-18 Ekim tarihleri arasında yürüttüğü denetimlerde 15 bin 479 kişi ile 7 bin 33 araç sorgulandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerinin çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si tutuklandı. Ekiplerin denetim ve aramalarında 10 litre etil alkol, 6 litre bandrolsüz viski, 10 litre bandrolsüz kaçak rakı, alkol yapımında kullanılan 2 kit, 120 paket bandrolsüz sigara ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla denetim ve uygulamaların kararlı ve kesintisiz şekilde sürdürüleceği belirtildi.