Karaman'da kaçakçılık operasyonu

KARAMAN - Karaman'da jandarma ekiplerin bir eve düzenlediği operasyonda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Yeşildere Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor. Bu çerçevede R.C. isimli şahsın evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evde yaptıkları aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 2 adet av tüfeği dürbünü, 213 adet tabanca fişeği, 8 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 24 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili R.C. ise gözaltına alındı.

Jandarma'dan yapılan açıklamada, "İlimizde vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara, her türlü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edilecektir" denildi.