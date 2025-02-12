Karaman'da Kavgada 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Karaman'da Kavgada 1 Ölü, 1 Yaralı

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Karaman'da laf atma yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

12.02.2025 11:36
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Karaman'da silahlı, bıçaklı laf atma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da iki grup arasında laf atma meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi 1411. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirlerini tanıdıkları öğrenilen iki grup arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Abdullah Umutcan Demirci göğsünden, S.A. ise karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan Demirci ve S.A. özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Umutcan Demirci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan S.A.'nın ise yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi kavganın yaşandığı sokakta boş kovan ve delil çalışması yaptı.

Polis, kavgaya karıştığı ileri sürülen 6 kişiyi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Kavgada 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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