Karaman\'da kaza sonrası üşüyen 81 yaşındaki sürücüyü jandarma ekip aracına götürdü

Karaman'da kazanın şokunu yaşayan 81 yaşındaki sürücü, üşümemesi için jandarma ekipleri tarafından elinden tutularak ekip aracına bindirildi.

Kaza, akşam saatlerinde Karaman- Konya kara yolu Yollarbaşı köyü girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 42 BU 174 plakalı otomobil ile Mehmet Yıldırım (81) yönetimindeki 31 BD 827 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 100 metre savrulduktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarmadan yaşlı sürücüye şefkat eli

Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kazanın şokunu yaşayan 81 yaşındaki minibüs sürücüsü Mehmet Yıldırım ile yakından ilgilendi. Havanın soğuk olması nedeniyle üşümemesi için yaşlı adamın elinden tutarak onu ekip aracına götüren jandarma personeli, sürücüyü teselli etti.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü O.K. ise, "Minibüs kavşaktan dönecekmiş, sağdan sol şeride girdi. Sinyali verdiği gibi sol tarafa girince ben de duramadım. Burun buruna çarpıştık. Ben Karaman'da Konya istikametine gidiyordum. Araç bir anda sağ şeritten kavşağa girmeye çalıştı. Öyle olunca ben duramadım" dedi.

Kazaya karışan araçlar, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.