Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Karaman- Mersin Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - KARAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Karaman'da Minibüs Kazası: 2 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika
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