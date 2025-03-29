Karaman'da Motosiklet Kazası

Karaman'da otomobille çarpışa motosikletin sürücüsü yaralandı

KARAMAN - Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 70 ACM 451 plakalı motosiklet ile H.Y. yönetimindeki 70 ABT 712 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.