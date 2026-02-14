Karaman\'da Otomobil Çarpışması: Sürücü Kurtuldu

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Tofaş araç hurdaya dönerken, sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. idaresindeki marka otomobil ile Cihat B. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

TAKLA ATTI, HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Tofaş, yol kenarındaki yön levhasına çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARA ALMADAN ATLATTI

Takla atan araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan, kaza sonrası Tofaş sürücüsü ve yakınlarının araç içerisindeki ses sistemi ve hoparlörleri sökmeleri dikkat çekti. Polisin incelemesinin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.