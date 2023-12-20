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Karaman'da Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Karaman'da Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi

Karaman'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bin 946 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Karaman\'da Sentetik Ecza Maddesi Ele Geçirildi
20.12.2023 - 12:59,
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Karaman'da yolcu otobüsünde bulunan bir şahsın üzerinde yapılan aramada, bin 946 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede narkotik ekipleri, yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirtilen otobüsü durduran narkotik ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan D.Ö. isimli şahsın üzerinde yaptığı aramada 35 kutu toplamda bin 946 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli D.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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