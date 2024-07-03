Karaman'da Sürücü Kursu Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Karaman'da Sürücü Kursu Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Karaman'da meydana gelen kazada, sürücü kursu aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü ve sürücü kursu aracında bulunan yolcu yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

03.07.2024 16:10
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Karaman'da sürücü kursu aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 14.50 sıralarında Atatürk Mahallesi Otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 34 GHL 646 plakalı Fiat marka otomobil ile bir sürücü kursuna ait E.A. yönetimindeki 70 AAT 872 plakalı Dacia marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 GHL 646 plakalı otomobilin sürücüsü Y.Y. ve sürücü kursu aracında bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Karaman, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Sürücü Kursu Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Sürücü Kursu Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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