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Karaman'da trafik denetimleri devam ediyor

Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, dron destekli trafik uygulamasıyla Karaman-Karapınar, Karaman-Ereğli ve Ermenek-Mut kara yollarında denetimler gerçekleştirdi. 2 saat süren uygulamada 127 araç kontrol edildi ve 6 sürücüye cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi. İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güven ortamının devamı için trafik denetimlerine kararlılıkla devam edileceğini açıkladı.

Karaman\'da trafik denetimleri devam ediyor
16.12.2023 - 09:48,
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Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerinin yürüttüğü denetimler aralıksız olarak devam ediyor.

Denetimler çerçevesinde trafik timlerince Karaman-Karapınar, Karaman- Ereğli ve Ermenek-Mut kara yollarında dron destekli trafik uygulaması yapıldı. 2 saat süren uygulamada 127 araç trafik timleri tarafından durdurularak tek tek denetlendi. Ekiplerin denetimlerinde 6 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karaman'da huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik trafik denetim ve uygulamalarına kararlı ve kesintisiz bir şekilde bundan sonra da devam edileceği belirtildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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