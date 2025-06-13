Karaman\'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Karaman'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, aydınlatma direğine çarptıktan sonra savrularak başka bir araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 42 DCP 25 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak savrulan hafif ticari araç daha sonra aynı istikamette ilerleyen H.S. yönetimindeki 70 ACD 323 plakalı Hyundai marka panelvan araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü S.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN