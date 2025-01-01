Karaman'da Trafik Kazası: Yaralı Yok - Son Dakika
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Karaman'da Trafik Kazası: Yaralı Yok

Karaman\'da Trafik Kazası: Yaralı Yok

Kontrolü kaybeden sürücü duvara çarptı, yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.01.2025 12:08
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Karaman'da yeni yılın ilk saatlerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, yurdun bahçe duvarına çarptı. Araç duvarda asılı kalırken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza, gece saatlerinde Yunuskent Mahallesi Seyid Onbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (18) idaresindeki 70 BB 019 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yurdun duvarına çarptı. Aracın duvar üzerinde asılı kaldığı kazayı sürücü yara almadan atlatırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan H.K.'nin aday sürücü olduğu öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından araç çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Trafik Kazası: Yaralı Yok - Son Dakika

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