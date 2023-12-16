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Karaman'da Traktör Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da Traktör Hırsızı Yakalandı

Karaman'ın Yollarbaşı köyünde traktörlerden ağırlık demiri ve evlerden mutfak eşyaları çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Şahsın çaldığı malzemelerin bir hurdacıya sattığı tespit edildi.

Karaman\'da Traktör Hırsızı Yakalandı
16.12.2023 - 09:57,
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Karaman'da köydeki traktörlerden ağırlık demiri ile evlerden muhtelif mutfak eşyası çaldığı ileri sürülen 1 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde aynı gün içerisinde 6 traktörün ön ağırlık demirleri ile evlerden muhtelif mutfak eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen S.C.K. isimli kişi Suç Araştırma Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisinin çaldığı malzemeleri Karaman merkezde bir hurdacıya sattığı belirlenirken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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