Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

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Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, Ü.Ç., R.G. ve M.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada 8.9 gram metamfetamin maddesi ile 18 adet sentetik hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. - KARAMAN