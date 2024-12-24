Karaman'da Yangın Korkuttu

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Karaman'da yanan elektrik kabloları korkuttu

KARAMAN - Karaman'da elektrik panosuna giden kabloların tutuşması sonucu çıkan yangın sokak sakinlerini korkuttu.

Yangın, MEDAŞ tarafından Abbas Mahallesi 342. Sokak'ta bulunan bir inşaatın sigorta panosuna çekilen elektrik kablosunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın sigorta panosuna çekilen elektrik kablosu biranda alev alarak yanmaya başladı. Kabloların yandığını gören sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hemen itfaiye, polis, MEDAŞ ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekibinin müdahalesi ile yanan kablolar kısa sürede söndürülürken, sokak sakinleri derin bir nefes aldı. MEDAŞ ekibi panoda ve yanan elektrik kablosunda inceleme yaparak özlem aldı.

Elektrik kablosunun neden dolayı yandığı araştırılıyor.