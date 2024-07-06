Karaman'da yapılan operasyonda 26 kişi yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da yapılan operasyonda 26 kişi yakalandı

Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 26 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 9'u tutuklandı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve trafik ihlalleriyle ilgili işlemler yapıldı. Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak için denetim ve uygulamalara devam edeceğini belirtti.

06.07.2024 12:45
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Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 26 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 9'u tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında tüm ekiplerin katılımıyla yapılan uygulamalarda 7 bin 182 kişi sorgulanırken, 26 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 26 kişiden 9'u tutuklandı. Trafik uygulamasında ise alkollü araç kullanan 2 kişinin sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınırken, 13 araç sürücüsüne ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapıldı. 20 araçta trafikten men edildi. Denetimler esnasında 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca şarjörü, 546 adet tabanca fişeği, kubar esrar maddesi ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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