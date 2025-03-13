Karamürsel\'de Kumar Denetimi: 5 Kişiye Cezai İşlem

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 5 şahsa 46 bin 235 bin TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Karamürsel'deki bir kahvehaneye denetim yaptı. Kumar oynayan 5 şahsa 46 bin 235 TL idari para cezası uygulanırken, 5 bin 200 TL paraya da el konuldu.

Kumar oynatan A.S. hakkında ise adli işlem yapıldı. - KOCAELİ