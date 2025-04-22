Karamürsel'de Yangın Korkusu

Çatı alev alev yandı, bina sakinleri gözyaşları içinde izledi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çatıda çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Apartman sakinleri binayı terk ederken, itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıyı söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi 210. Cadde'de bulunan 4 katlı dairenin çatısında elektrik kontağından yangın çıktı. Durumu fark eden apartman sakinleri, binayı terk ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıyı söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sebebiyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürülürken, vatandaşlar yaşananları gözyaşları ve korku ile izledi.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.