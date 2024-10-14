Karapınar\'da Bisiklet-Otomobil Kazası

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Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A.'nın (15) kullandığı elektrikli bisiklet, C.B. yönetimindeki 20 AGY 070 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan E.A., Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA