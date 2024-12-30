Karapınar\'da Gençlere Organik Tarım Başarı Belgesi

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Konya'nın Karapınar ilçesinde yürütülen "Doğayla el ele öğreniyorum, üretiyorum, paylaşıyorum" projesinde 3 yıldır yer alan gençlere başarı belgesi verildi.

İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen "Doğayla el ele öğreniyorum, üretiyorum, paylaşıyorum" projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karapınar Kaymakamlığı ve belediyenin desteğiyle hayata geçirildi. Organik tarım ve arıcılık faaliyetleri 3 yıldır başarıyla devam eden projede yer alan gençlere başarı belgesi verildi. 'Yeşil beceriler projesi' çerçevesinde yürütülen çalışmada, diğer il ve ilçelere örnek olarak gösterilen projeyle gençlere çevre bilinci, tarım ve arıcılık alanında üretim becerileri kazandırmak hedefleniyor.

İlçe Kaymakamı Şenol Özturk, projede emeği geçenlere teşekkür ederek başarı belgelerini verdi. Kaymakam Özturk, "Bu tür projeler, hem gençlerimizin bireysel gelişimine hem de toplumumuzun sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağlıyor. Tüm emeği geçenleri kutluyorum" dedi. Projeyle ilgili faaliyetlerin önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi planlanıyor. - KONYA