Karapürçek'te Tüfekli Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karapürçek'te Tüfekli Saldırı

Karapürçek\'te Tüfekli Saldırı

Pompalı tüfekle evine saldırı düzenlenen F.B. ve ailesi korku dolu anlar yaşadı.

25.11.2024 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde gece bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Ev sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Olay, dün gece Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Altıntaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B.'ye ait 2 katlı evin alt katına kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar evin camlarını kırarken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karapürçek, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, sakarya, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karapürçek'te Tüfekli Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
11:39 Duyduklarına dayanamadı Gazinin gözyaşlarına boğulduğu anlar Duyduklarına dayanamadı! Gazinin gözyaşlarına boğulduğu anlar
10:43 CHP’li Karabat’tan gündem yaratacak iddia: 200 TL’ye tüm kimlik bilgileriniz satılık CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
17:44 Gülben Ergen ezilmekten son anda kurtuldu Gülben Ergen ezilmekten son anda kurtuldu
17:40 Real Madrid’den ayrılıyor: Arda Güler, dünya yıldızının yerini dolduracak Real Madrid'den ayrılıyor: Arda Güler, dünya yıldızının yerini dolduracak
17:20 Kanserojen olan bebek pudraları marketlerden toplatılıyor Kanserojen olan bebek pudraları marketlerden toplatılıyor
17:16 Görüntüler Türkiye’den: Tribünler karıştı, başkan taraftarların arasına daldı Görüntüler Türkiye'den: Tribünler karıştı, başkan taraftarların arasına daldı
17:05 Burak Mengü: Fırat Sarı’nın avukatlığını yapmıyorum Burak Mengü: Fırat Sarı'nın avukatlığını yapmıyorum
16:59 Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi
16:53 27 ilimizde eğitime kar engeli 27 ilimizde eğitime kar engeli
16:52 Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye
16:11 Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 12:45:48. #1.12#
SON DAKİKA: Karapürçek'te Tüfekli Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.