Karasu\'da Düğün Konvoyunda Kaza: 4 Yaralı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde düğün konvoyunda hafif ticari aracın arkadan çarptığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu- Kocaali yolu Karasu Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaali'ne düğün salonuna doğru ilerlemekte olan düğün konvoyu içerisinde plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç önünde ilerlemekte olan A.A. idaresindeki 54 AAJ 591 plakalı Toyota marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkarak savrulan otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Yol kenarına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Konvoydaki diğer kişiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Karasu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari aracın kaza sonrası olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA