Sakarya'nın Karasu ilçesinde ruhsatsız silahla yakalanan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İncilli Mahallesi'nde mahalle bekçileri, şüphelendikleri E.K.'nın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek bulunurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı gözaltına alarak hususa ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Karasu'da Ruhsatsız Silahla Gözaltı - Son Dakika
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