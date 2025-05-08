Kardeş Katliamı: İntihar ile Son Buldu

Kardeşini silahla öldürdükten sonra intihar etti

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Kasap Hurşit Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ağabey Kamer Karanfilyan, kardeşi Murat Karanfilyan ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ağabey Kamer Karanfilyan, kardeşini silahla vurdu. Ağabeyi tarafından vurulan Murat Karanfilyan, olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra Kamer Karanfilyan, aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde ağabey ve kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından iki kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.