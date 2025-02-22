Kargo Minibüsü Dereye Uçtu

Sinop'un Türkeli ilçesinde, kar ve buzlanma nedeniyle kargo minibüsü yoldan çıkarak dereye uçtu.
Edinilen bilgiye göre, Burak A. idaresindeki özel bir şirkete ait kargo minibüsü, Ayancık ilçesinden Türkeli ilçesi istikametine seyir halindeyken kar ve buzlanma nedeniyle Ayaz köyü mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı.
Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - SİNOP
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