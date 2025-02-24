Karla Kapanan Köyde Helikopterle Kurtarma - Son Dakika
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Karla Kapanan Köyde Helikopterle Kurtarma

Bingöl'de karla kaplanan köydeki KOAH hastası, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

24.02.2025 23:06
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Yolu karla kapanan köydeki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yolu kar nedeni ile kapanan köyde hastalanan bir vatandaş, ambulans helikopterle alınıp hastaneye sevk edildi.

Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde yaşayan KOAH hastası Kadir Çiftçi rahatsızlandı. Köy yolu, yoğun kar yağışı nedeni ile kapalı olunca ambulans hastaya ulaşamadı. Haber verilmesi üzerine Erzurum'dan ambulans helikopter kaldırıldı. Köydekilerin yardımı ile alınan hasta, yola inen ambulans helikoptere taşındı. KOAH hastası Çiftçi, ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karla Kapanan Köyde Helikopterle Kurtarma - Son Dakika

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