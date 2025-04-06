Karnaval Dönüşünde Feci Kaza: 23 Yaralı - Son Dakika
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Karnaval Dönüşünde Feci Kaza: 23 Yaralı

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Adana'dan dönüş yapan karnaval yolcularını taşıyan otobüs, Çorum'da şarampole devrildi. Kazada 23 kişi yaralanırken, yaralılardan 3'ünün durumu ciddi.

06.04.2025 06:16  Güncelleme: 06:23
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Karnavaldan dönen vatandaşları taşıyan otobüs yan yattı: 23 yaralı

ÇORUM - Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'na katıldıktan sonra Samsun'a dönmek isteyen vatandaşları taşıyan otobüsün, Çorum'da şarampolde yan yatması neticesinde meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum'un Alaca ilçesi Çorum-Alaca Karayolu Elicek Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan İsa T. idaresindeki 28 Al 323 plakalı, Loresima Turizm firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde yan yattı. 52 yolcu ve 3 personelin bulunduğu otobüste sürücü ile 23 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralılar otobüsün camından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazadan yaralanmadan kurtulan vatandaşlar ise Alaca Belediyesi'ne ait araçla Çorum Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne götürüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, otobüste bulunan vatandaşların, düzenlenen turla Adana'da gerçekleştirilen Adana Çiçeği Karnavalı'na katıldıktan sonra Samsun'a dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karnaval Dönüşünde Feci Kaza: 23 Yaralı - Son Dakika

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