Karnavalda Darp Olayı: 1 Tutuklu, 3 Ev Hapsi

Karnaval rezaletinde 1'i tutuklandı, 3'ü ev hapsi aldı

ADANA - Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalına gelen 17 yaşındaki genç, cep telefonunu ve parasını almaya çalışan 4 kişi tarafından tekme, tokat ve muşta ile dövülmüştü. Valiliğinde açıklama yaptığı olayla ilgili yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü de ev hapsi cezası aldı.

Olay, 6 Nisan günü Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Portakal Çiçeği Karnavalına gelen Suriye uyruklu Z.İ.A (17)'in telefonu ve parasını almak istediler. U.K. ve S.S. para ile telefonu alamayınca Z.İ.A'yı darp etmeye başladı. Tekme, tokat ve muştayla darbedilen gencin o anlarını ise bir kişi cep telefonuyla görüntüledi

Şüpheliler kaçarken, görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 4 şüpheli de kısa sürede yakalandı. Yakalanan şüphelilerden U.K.'nin kasten yaralama ve hırsızlıktan, M.K.'nin ise kasten yaralamadan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan U.K, dün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan B.K, M.K ve S.S adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şüpheli ev hapsi cezası aldı.

Olayla ilgili Valilik şüphelilerin yakalanıp gerekli adli işlemlerin yapıldığını açıklamıştı.