Karne günü ilkokulda yangın - Son Dakika
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Karne günü ilkokulda yangın

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Atatürk İlköğretim okulunun 2. katındaki sınıfta karne günü yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Öğrenciler hızlıca tahliye edilirken, herhangi bir yaralanma olmadı.

14.06.2024 16:56
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Karne günü ilkokulda yangın

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir ilkokulda karne günü yangın çıktı. Yangın, İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeni mahallede bulunan Atatürk İlköğretim okulunun 2. katındaki sınıfta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Okulun sınıfından dumanlar yükseldiğini görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile yangını kısa sürede söndürdü. Bu sırada okulda karne almak için bulunan öğrenciler ise hızlıca tahliye edildi. Yangın dolayısıyla panik yaşanırken herhangi bir yaralanma olmadı.

Kaynak: İHA

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