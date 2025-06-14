Karpuz Yüklü Kamyonet Devrildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde karpuz yüklü bir kamyonet virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Olay, 13 Haziran günü öğle saatlerinde Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Çelik idaresindeki 44 OHP 573 plakalı karpuz yüklü kamyonet, virajı alamayarak kontrolden çıktı ve yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında araçta sıkışan sürücü Mustafa Çelik, olay yerine ilk ulaşan vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, kamyonette yüklü karpuzlar çevreye saçıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP