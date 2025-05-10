Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan sağanak sonrası sel meydana geldi, Akyaka Kanyonu'nda şelaleler oluştu.
Kars'ın Akyaka ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sele dönüştü. İlçe merkezinde caddeler sular altında kalırken, belediye ekipleri, tıkanan kanalları açarak suyun akışını sağladı.
Yağmurun etkisiye Akyaka Kanyonu'nda oluşan şelaleler vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Öte yandan Akyaka'da sağanak yağmur aralılarla devam ediyor. - KARS
Son Dakika › 3.Sayfa › Kars Akyaka'da Sağanak Yağmur Sonrası Sel ve Şelaleler - Son Dakika
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