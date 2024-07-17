Kars'ta Apart Operasyonunda Sahte Para ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta Apart Operasyonunda Sahte Para ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kars'ta KOM ve Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen 'apart' operasyonunda, piyasaya sürülmek üzere olan 38 bin 800 lira sahte para ile uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi tutuklandı.

17.07.2024 12:27
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Kars'ta KOM ve Narkotik ekiplerince düzenlenen 'apart' operasyonunda, piyasaya sürülmek üzere olan 38 bin 800 lira sahte para ile uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde bulunan 2 aparta operasyon düzenlendi.

KOM ve Narkotik ekiplerince düzenlenen 'apart' operasyonunda yapılan aramada; 5 farklı seri numarasına sahip 776 adet 50 TL'lik olmak üzere toplam 38 bin 800 TL sahte para, 2 parça halinde toplam 2,90 gram metamfetamin, 2 parça halinde toplam 0,97 gram bonzai, içerisinde metamfetamin bulaşığı bulunan şişe ve 2 cam aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen ve haklarında TCK-191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak ve TCK-197 Parada Sahtecilik suçlarından işlem yapılan şüphelilerden V.K. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Apart Operasyonunda Sahte Para ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Apart Operasyonunda Sahte Para ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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