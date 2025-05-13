Kars\'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında Nisan ayı "Asayiş ve Güvenlik" toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, Kars'ın huzur ve güvenliği sağlamak için gece gündüz görevlerinin başında olan kolluk kuvvetlerine tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

2025 yılının Nisan ayında kolluk kuvvetlerimizin yürüttüğü faaliyetleri kamuoyu ile paylaşan Vali Ziya Polat, "312 bin 454 şahıs, 142 bin 055 araç sorgusu yapılmış, Haklarında toplam 124 yıl 205 ay 465 gün kesinleşmiş hapis cezası hükmü bulunan 49 aranan şahıs, Haklarında toplam 206 bin 160 TL adli para cezası hükmü bulunan 9 aranan şahıs, İfadeye yönelik aranması bulunan 56 aranan şahıs, Yoklama kaçağı 307 şahıs olmak üzere toplam 421 aranan şahıs ve 1 hacizli araç yakalandı" dedi.

Polat, "Jandarma komando birliklerimizce; Nisan ayı içerisinde ilimiz kırsal alanında 91, TEM Şube tarafından ise Sosyal Medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şahsa, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 3 şahsa, terör örgütüne üye olmak suçundan 2 şahsa yönelik olmak üzere toplam 98 operasyon icra edildi. İcra edilen adli operasyonlar sonucunda 9 şahıs yakalandı. Emniyet Birimlerimiz tarafından, Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şahsa, Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma suçu kapsamında 2 şahsa adli işlem yapılmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Nisan ayı içerisinde icra edilen sanal devriye, soruşturma ve adli bilişim faaliyetleri sonucunda; Toplum sağlığını tehlikeye atacak nitelikte madde temin eden 29, yasadışı bahis oynatan 219 internet sitesi, vatandaşlarımızı bilişim sistemleri vasıtasıyla dolandırmaya çalışan 116 internet sitesi tespit edilerek, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirilmiş ve vatandaşların dolandırılması engellenmiştir" diye konuştu.

2024 yılı Nisan dönemi ile 2025 yılı Nisan dönemini verilerini de paylaşan Vali Ziya Polat, "2024 yılı Nisan döneminde kişilere karşı 272, 2025 yılı Nisan döneminde ise 210 suç işlenmiş, yüzde 22,79 azaldı. 2024 yılı Nisan döneminde kişilere karşı işlenen suçların yüzde 99'u, 2025 yılı Nisan döneminde kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98'i aydınlatıldı. 2024 yılı Nisan döneminde malvarlığına karşı 96, 2025 yılı Nisan döneminde ise 104 suç işlenmiş, yüzde 8,33 artış yaşandı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin en huzurlu şehirlerinden biri olan Gazi Kars'ımızda huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak önceliğimiz olacaktır" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Ziya Polat, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS