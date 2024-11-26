Kars'ta Buzlu Yolda Tır Kazası

3.Sayfa

Kars'ta buzlanan yolda kayan tır şarampole düştü

KARS - Kars'ta yüksek kesimlere yağan kar, beraberinde kazaları getirdi. Kars- Iğdır Karayolu'nda kar yağışı sonrasında yolun buz tutmasıyla kayan Mercedes marka tır şarampole devrilmekten son kıl payı kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar oluştu.

Kars'ta yüksek kesimlerde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu Kars-Digor-Iğdır karayolunun bir bölümünde oluşan buzlanma, sürücülere de zor anlar anlar yaşattı. Iğdır'dan Kars'a seyir halindeki tır, Kars'a 8 kilometre buzlanan yolda kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan tır, devrilmekten son anda kurtuldu. Yaralananın olmadığı maddi hasarlı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan Kars-Digor-Iğdır karayolunun bazı bölgelerinde oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolları ekipleri buzlanan yerlerde kumlama çalışması yapıyor.