Kars\'ta Eğlence Merkezine Silahlı Operasyon

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Kars'ta 1 eğlence merkezine düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Vali Hüseyin Atak Bulvarı üzerinde bulunan bir taverna'da meydana gelen Silahla Nitelikli Yağma (Gasp), 6136 SKM, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Fuhuşa Teşvik ve Aracılık olayları ile ilgili çalışma yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 07.01.2025 günü saat 04.00 sıralarında bahse konu işyerinde M.N.T.'nin toplamda 22 bin 500 TL parasını ve telefonunu Silah Zoruyla Gasp eden işyeri sahibi Ç.Ç. (21), E.A. (33) ve Y.C.H. (24) ile yabancı uyruklu kadın A.A. (21) gözaltına alındı.

Şüphelilerin işyeri ve ikametgahlarında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ve 20 7.65 mm çapında fişek, 1 kesici kılıç ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ayrıca polis ekiplerince işyerinde yapılan detaylı aramada ise fuhuş yapan 2 yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan Ç.Ç., E.A., Y.C.H. ve A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A., Y.C.H. ve A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ç.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan fuhuş yaptığı tespit edilen 1 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmesi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KARS