Kars\'ta Eşzamanlı Kaçakçı Operasyonu

Kars ve Kağızman'da polis ekiplerince eşzamanlı kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli 10 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezi ve Kağızman ilçesinde yapılan kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda,154 bin 360 boş veya doldurulmuş makaron, 19 kilo 850 gram çay, 79 kilo 200 gram kıyılmış tütün ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda kaçak çay ve tütün mamullerini piyasaya süren 10 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Kars Emniyet Müdürlüğü olarak çalışmalarımız etkin bir şekilde artarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KARS