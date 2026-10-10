Kars'ta okul güvenliği toplantısında 2026-2027 tedbirleri görüşüldü - Son Dakika
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Kars'ta okul güvenliği toplantısında 2026-2027 tedbirleri görüşüldü

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Kars\'ta okul güvenliği toplantısında 2026-2027 tedbirleri görüşüldü
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Kars İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul başkanlığındaki toplantıda 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okullarda alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. Toplantıda okul çevrelerinin güvenliği ve öğrencilerin korunmasına yönelik planlamalar değerlendirildi.

Kars İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okullarda alınacak güvenlik tedbirleri ile kent genelindeki asayiş konuları ele alındı.

Kars İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul başkanlığında, merkez ve ilçe birim amirlerinin katılımıyla Genel Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için alınacak tedbirler değerlendirildi. Okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması, öğrencilerin korunmasına yönelik planlamalar ve eğitim döneminde yürütülecek güvenlik çalışmaları üzerinde duruldu.

Ülke ve Kars gündemindeki asayiş ve güvenlik konularının da ele alındığı toplantıda, merkez ve ilçelerde yürütülen çalışmalar değerlendirilerek mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının, kent genelinde güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim almalarının sağlanmasına yönelik koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Kaynak: İHA
Abdullah Tombul3. SayfaGüvenlikEğitimGüncelKarsSon Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta okul güvenliği toplantısında 2026-2027 tedbirleri görüşüldü - Son Dakika
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