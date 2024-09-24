Kars'ta Otelde Yangın: 9 Yaralı - Son Dakika
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Kars'ta Otelde Yangın: 9 Yaralı

Kars\'ta Otelde Yangın: 9 Yaralı

Kars'ta bir otelde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi, tedavi altına alındı.

24.09.2024 13:24
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Kars'ta 7 katlı bir otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Vali Ziya Polat, geldiği hastanede yabancı uyruklu vatandaşlarla İngilizce konuşarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kars'ta sabah saatlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi Harakani Devlet Hastanesi ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralıların genel durumları iyi olduğu öğrenildi. Vali Ziya Polat, her iki hastanede bulunan 4'ü yabancı uyruklu 9 kişiyi tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Polat, hastane başhekimlerinden yaralılarının durumları ile ilgili bilgi aldı.

Hastanede İhlas Haber Ajansına (İHA) açıklamalarda bulunan Vali Ziya Polat, "Kars'ımıza geçmiş olsun. Bugün sabah saatlerinde şehrimizdeki bir otelimizde 9 vatandaşımız dumandan etkilendi. Hemşehrilerimiz ve misafirlerimizin hastanelerimize sevkleri yapılmıştır. Tedavileri de devam etmekte Allah'a şükür her hangi bir can kaybımız yok. Oteldeki yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor. Şükürler olsun can kaybı ve çok büyük bir hasarımız yok. Elektrik kontağından çıktığını değerlendiriyoruz ama arkadaşlarımız kontrollerini yapıyorlar. Tekrar geçmiş olsun" dedi.

Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden yabancı uyruklu vatandaşlarla İngilizce konuşan Polat, devletin her türlü imkanlarını seferber ettiklerini belirterek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Polat ile yabancı uyruklu vatandaşların İngilizce sohbeti dikkat çekti.

Tedavileri devam eden vatandaşların belirli bir süre müşahade altında kalacakları ve tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edilecekleri bildirildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Otelde Yangın: 9 Yaralı - Son Dakika

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