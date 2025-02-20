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Kars'ta Sahte İçki Operasyonu

Kars\'ta Sahte İçki Operasyonu

Kars'ta yapılan operasyonda 23,5 litre sahte içki ve 5 kişi gözaltına alındı.

20.02.2025 13:28
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Kars'ta polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent Merkezi ve Kağızman ilçesinde sahte, kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 47 şişe halinde toplam 23,5 litre sahte alkollü içki, 11 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 8 şişe halinde toplam 40 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ve 46 şişe içerisinde sahte alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Sahte alkol operasyonunda şüpheli 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Ele geçirilen sahte içkiler ise imha edildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika

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