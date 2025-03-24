Kars\'ta Seyir Halindeki Kamyonet Alev Alev Yandı

Kars'ta seyir halindeki kamyonette yüklü dönüşüm malzemeleri alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde dönüşüm malzemeleri taşıyan kamyonet, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Durum Kars Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan kamyonete müdahale ederek söndürdü. Kamyonetin kasasında bulunan dönüşüm malzemeleri boşaltılarak, soğutma çalışması yapıldı. - KARS