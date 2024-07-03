Kars'ta Şiddetli Rüzgar Köylerde Çatıları Uçurdu - Son Dakika
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Kars'ta Şiddetli Rüzgar Köylerde Çatıları Uçurdu

Kars\'ta Şiddetli Rüzgar Köylerde Çatıları Uçurdu

Kars'ta aralıklarla etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, Yağıkesen köyünde bazı evlerin çatılarını yerinden söküp attı. Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

03.07.2024 10:00
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Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar köylerdeki çatılar uçtu.

Kars'ta aralıklarla etkili olan sağanak yağış ve beraberinde meydana gelen şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar merkeze bağlı Yağıkesen köyünde bazı evlerin çatıları yerinden söküp attı.

Şiddetli rüzgardan etkilen köylerde Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. Kentte yağışlı hava aralıklarla devam ediyor. - KARS

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Kars, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Şiddetli Rüzgar Köylerde Çatıları Uçurdu - Son Dakika

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