Kars\'ta Şiddetli Rüzgar Köylerde Çatıları Uçurdu

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Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar köylerdeki çatılar uçtu.

Kars'ta aralıklarla etkili olan sağanak yağış ve beraberinde meydana gelen şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar merkeze bağlı Yağıkesen köyünde bazı evlerin çatıları yerinden söküp attı.

Şiddetli rüzgardan etkilen köylerde Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. Kentte yağışlı hava aralıklarla devam ediyor. - KARS