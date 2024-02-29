Kars'ta Tefecilere Operasyon: Çok Sayıda Çek, Senet ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta Tefecilere Operasyon: Çok Sayıda Çek, Senet ve Silah Ele Geçirildi

Kars\'ta Tefecilere Operasyon: Çok Sayıda Çek, Senet ve Silah Ele Geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda, 16 ekip ve 50 polis görev aldı. Operasyonda, çek, senet, silah ve mühimmat gibi deliller ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi tutuklandı.

29.02.2024 09:41
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Kars'ta 16 ekip, 50 polisinin katılımıyla tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda çek, senet, silah ve mühimmat ele geçirildi. Tefecilik yapan 2 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince il merkezinde yürütülen TCK-241 Tefecilik suçu soruşturması çerçevesinde 16 ekip, 50 polisin katılımıyla 4 ikamet ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KOM ekiplerince şafak vakti düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere ait 4 ikamet ve 3 işyerinde arama yapıldı.

KOM ekiplerince yapılan aramada; çok sayıda çek, senet, ajanda ve doküman, 4 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, oto sahteciliğinde kullanılan 2 kutu şase kalıbı, 1 sallama bıçak, 6 şarjör, 83 tabanca fişeği, 6 kartuş ve 2,58 gram esrar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'tutuklanma talebiyle' adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden G.G. (35) ve S.U. (31) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Tefecilere Operasyon: Çok Sayıda Çek, Senet ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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