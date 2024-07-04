Kars\'ta Unutulan Tencere İtfaiyeyi Harekete Geçirdi

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Kars'ta ocak üzerinde unutulan tencere itfaiyeyi hareket geçirdi. İtfaiye ekiplerinin sevk edilmesiyle bir ev yanmaktan son anda kurtuldu.

Kars Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ocak üzerine unutulan tencere yanmaya başladı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan tencereyi kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesi ile birlikte bir vatandaşa ait olan ev son anda yanmaktan kurtuldu.

Öte yandan itfaiye ekiplerini seferber eden tencere yangını ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS