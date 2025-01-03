Kars'ta Uyuşturucu Satıcısına Operasyon - Son Dakika
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Kars'ta Uyuşturucu Satıcısına Operasyon

Kars\'ta Uyuşturucu Satıcısına Operasyon

Kars'ta düzenlenen operasyonda bir uyuşturucu satıcısı tutuklandı, metamfetamin ve esrar ele geçti.

03.01.2025 09:43
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Kars'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde sokak satıcıları 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyon 1 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan Y.E, (52) üzerinde yapılan aramada 7 parça halinde toplam 8,36 gram Metamfetamin ve 2 parça halinde toplam 7,66 gram esrar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Y.E. çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Uyuşturucu Satıcısına Operasyon - Son Dakika

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