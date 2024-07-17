Kars'ta Yalnız Yaşayan Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Kars'ta Yalnız Yaşayan Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Kars\'ta Yalnız Yaşayan Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Kars'ın merkez İstasyon mahallesinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki İ.A.'nın evinden gaz kokusu alan komşuları durumu yetkililere bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından açılan dairede İ.A.'nın cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından İ.A.'nın cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı vatandaşın tek yaşadığı ve yurt dışında çocukları olduğu öğrenildi.

17.07.2024 17:50
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Kars'ta 1 kişi evinde ölü bulundu

KARS - Kars'ta yalnız yaşayan 1 kişi evinde ölü bulundu.

Olay Kars merkez İstasyon mahallesinde meydana geldi. İstasyon mahallesi bir apartmanın 4'üncü katında oturan ve yaklaşık 1 haftadır kendisinden haber alınmayan 72 yaşında İ.A.'nın evinden gaz kokusu alan komşuları durumu itfaiye, KARGAZ, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, koku gelen dairenin kapısını açtı. İçeriye giren ekipler, i.A.'nın yatakta cansız bedenini buldu.

Yalnız yaşayan İ.A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı vatandaşın tek yaşadığı ve yurt dışında çocukları olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Yalnız Yaşayan Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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