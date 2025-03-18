Kars'ta Yasadışı Kumar Operasyonu

Kars'ta 25 ekip, 97 jandarmanın katılımıyla yasadışı bahis ve kumar operasyonu düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Kars genelinde 25 ekip ve 97 katılmıyla katılımıyla, Yasadışı Bahis, Kumar, Tombala ve Oyun Makinelerine yönelik "Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.

Uygulamada, bin 33 kişi sorguladı. 85 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak; halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - KARS