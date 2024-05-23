Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler

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Adana'da müteahhit Abdullah Kapan, kendisine karşılıksız çek verdiğini iddia ettiği kişinin satın aldığı ve bir süre sonra muhtar Halil Karadağlı'ya devrettiği apartman dairesinin kapısına duvar ördü. Tapulu dairesine girmek için duvarı kırmaya çalışan Karadağlı saldırıya uğradı. Müteahhit, Karadağlı'nın daireyle ilgili anlaşmazlıkları bilmesine rağmen piyasa fiyatından daha ucuza satıldığı için aldığını iddia ederek "Burası sorunlu almayın" dedim ifadelerini kullandı.

TAPULU DAİRESİNDE BAŞKASININ OTURDUĞUNU ÖĞRENDİ

Olay, dün Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bahçeşehir Mahallesi Muhtarı Halil Karadağlı, 5 yıl önce emlakçı aracılığıyla inşaat aşamasındaki bir apartmandan daire satın aldı. Geçen yıl binadaki inşaat çalışmaları tamamlandı. Tapulu dairesinde kendisinden habersiz bir kişinin oturduğunu öğrenen Karadağlı, apartmana gitti. Dairede oturan O.T., müteahhit Abdullah Kapan'ın kendisine kiraya verdiğini bildirdi.

KİRACIYI TAHLİYE ETTİRDİ KAPIYA DUVAR ÖRÜLDÜĞÜNÜ FARK ETTİ

Karadağlı'nın açtığı davanın ardından dairedeki kişi, 10 ay sonra tahliye edildi. Yeniden dairesine giden Karadağlı, kapıya müteahhit Kapan tarafından duvar örüldüğünü gördü. Kapıyı çekiçle kırmaya çalışan Karadağlı, müteahhit ile yakınlarının saldırısına uğradı. Karadağlı, çıkan arbedede tartaklandı.

"10 AYDAN FAZLA OTURDU"

Satın aldığı dairenin ihtilaflı bir daire olduğunu bilmediğini iddia eden Karadağlı, "Emlakçıya güvenmedim, tapuyu istedim. Tapuyu devrettiler, paralarını da verdim. Abdullah Kapan'ın da inşaatta müteahhit olduğunu bilmiyordum. Önceden gelip daireye baktık. Benden önce O.T. adına elektrik aboneliği alınmış. Burada 10 aydan fazla oturdu. 2-3 gün önce burayı boşalttı. Daireyi boşalttıktan sonra daireye geldim ama kapının duvar olduğunu gördüm. Tekrar şikayetçi oldum" dedi.

"BURASI SORUNLU, ALMAYIN DEDİM"

Müteahhit Abdullah Kapan ise Karadağlı'nın daireyle ilgili anlaşmazlıkları bilmesine rağmen piyasa fiyatından daha ucuza satıldığı için aldığını öne sürdü. Karadağlı ile uzun süre tartışan Kapan, "Ben sana daha önce 'Alma' dedim. Dairenin gerçek değeri 5 yıl önce 500 bin lirayken 110 bin liraya alıyor. Kendisi bana 'Ben burayı alacağım' dediğinde 'Burası sorunlu, beni çarptılar, almayın' dedim. Çek aldım, karşılıksız çıktı. Dava açtım, hala devam ediyor. Benzer durumda başka daireler de var. Şimdi biz her geleni uyarıyoruz 'Buradan ev almayın' diye" ifadelerini kullandı.

TAPUSUNU DA PARÇALADILAR

Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleşen Kapan ile Karadağlı daha sonra bölgeden uzaklaştı. Arbede sırasında elindeki tapu senedi de parçalanan Karadağlı, polise giderek şikayetçi oldu.



