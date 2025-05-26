Kartal'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kartal'da Kaza: 5 Yaralı

Kartal\'da Kaza: 5 Yaralı
26.05.2025 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Çetin Emeç Bulvarı Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 06 AUD 63 plakalı Audi marka otomobil aynı istikamette seyreden 34 HAY 148 BYD markalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan otomobil refüje çıkarak ağaçları devirip karşı istikamete savruldu. 06 AUD 63 plakalı araç ise refüje çıkarak takla attı.

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri takla atan otomobildeki sıkışarak yaralananları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan 06 AUD 63 plakalı araçtan çıkan alkol şişeleri dikkat çekti. Kaza nedeni ile polis ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ile trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, Otomobil, 3-sayfa, trafik, Güncel, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Antalya’da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti Antalya'da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti
İsrail bu kez çocukları hedef aldı En az 20 kişi hayatını kaybetti İsrail bu kez çocukları hedef aldı! En az 20 kişi hayatını kaybetti
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60’larda iktidarda olurdu Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu
İstanbul’da trafik kilit Yoğunluk yüzde 80’i aştı İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80'i aştı
Polisi “beybi“, müşterileri “koli“ şifresiyle belirleyen fuhuş şebekesine operasyon Polisi "beybi", müşterileri "koli" şifresiyle belirleyen fuhuş şebekesine operasyon
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle 81 ilde devreye alınacak Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak
Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi
İBB’ye 4. dalga operasyonu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi İBB'ye 4. dalga operasyonu! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Murat Övüç’ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

23:54
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
22:34
Putin, ABD’li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
21:21
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
19:40
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
18:08
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama
Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
09:55
Alkolmetreyi üflemeyip kaçmaya çalıştı, polisin bir sözüyle geri döndü
Alkolmetreyi üflemeyip kaçmaya çalıştı, polisin bir sözüyle geri döndü
09:54
Galatasaraylı yıldızın çocuğu kutlamalarda hüngür hüngür ağladı
Galatasaraylı yıldızın çocuğu kutlamalarda hüngür hüngür ağladı
09:52
DolarTL haftaya hareketli başlarken Sterlin yeni rekor kırdı
Dolar/TL haftaya hareketli başlarken Sterlin yeni rekor kırdı
09:42
Ergin Ataman, Fenerbahçe’yi şikayet etti
Ergin Ataman, Fenerbahçe'yi şikayet etti
09:33
Binlerce liralık kaybı göz aldı 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor
Binlerce liralık kaybı göz aldı! 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor
09:31
Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 00:27:51. #7.13#
SON DAKİKA: Kartal'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.